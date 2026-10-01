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«Его критика меня очень удивила». Колапинто — о словах Норриса после схода в Азербайджане

«Его критика меня очень удивила». Колапинто — о словах Норриса после схода в Азербайджане
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал слова действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса после инцидента на Гран-при Азербайджана.

«Мы уже обсуждали эту тему, но тогда он находился под влиянием эмоций. Конечно, он понимает, к чему могут привести подобные высказывания, поскольку сам сталкивался с этим. Пару лет назад, всего несколько сезонов назад, вероятно, был одним из гонщиков, которые чаще всего говорили об этой проблеме.

Поэтому его критика меня очень удивила. Но затем он, конечно, извинился. При этом я понимаю, что ситуация непростая, учитывая реакцию окружающих. Именно поэтому, думаю, нам следует быть осторожнее в своих высказываниях. Понимаю, что в пылу момента можно сказать что-то подобное», — приводит слова Франко издание GPblog.

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