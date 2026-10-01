Джордж Расселл: ощущаю, что могу претендовать на победу в каждой гонке

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл заявил, что после победы на Гран-при Азербайджана в Баку наконец поверил в то, что может побороться за титул со своим напарником по команде Андреа Кими Антонелли.

«Раньше никогда по-настоящему не чувствовал, что способен бороться за победу, поскольку не считал свои выступления достаточно стабильными. Но теперь наконец ощущаю, что могу претендовать на победу в каждой гонке. Конечно, отставание в чемпионате довольно большое, однако сезон пройден лишь на две трети. Впереди ещё треть чемпионата, где может случиться всё что угодно», — приводит слова Расселла издание FormulaPassion.