15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл: ощущаю, что могу претендовать на победу в каждой гонке

Джордж Расселл: ощущаю, что могу претендовать на победу в каждой гонке
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл заявил, что после победы на Гран-при Азербайджана в Баку наконец поверил в то, что может побороться за титул со своим напарником по команде Андреа Кими Антонелли.

«Раньше никогда по-настоящему не чувствовал, что способен бороться за победу, поскольку не считал свои выступления достаточно стабильными. Но теперь наконец ощущаю, что могу претендовать на победу в каждой гонке. Конечно, отставание в чемпионате довольно большое, однако сезон пройден лишь на две трети. Впереди ещё треть чемпионата, где может случиться всё что угодно», — приводит слова Расселла издание FormulaPassion.

Читать далее:
Расселл назвал главный приоритет в титульной гонке сезона-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android