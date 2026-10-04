Формула-1, Гран-при Бахрейна — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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В воскресенье, 4 октября, на международном автодроме «Сепанг» в Куала-Лумпуре, Малайзия, состоится гонка 16-го этапа сезона-2026 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Начало запланировано на 10:00 по московскому времени.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Испании покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано, однако следить за ходом заезда в Малайзии можно будет с помощью текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».
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