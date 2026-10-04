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Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии: гонка, онлайн-трансляция начнётся в 9:50 мск

Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии: гонка, онлайн-трансляция начнётся в 9:50 мск
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Сегодня, 4 октября, на международном автодроме «Сепанг» в Куала-Лумпуре, Малайзия состоится гонка 16-го этапа сезона-2026 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Начало запланировано на 10:00 мск.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Гонку покажут телеканал Sky Sports и сервис F1 TV. На территории Российской Федерации официальной трансляции не запланировано, однако следить за ходом Гран-при Испании можно будет с помощью текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».

После 15 этапов личный зачёт пилотов продолжает возглавлять итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».

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