Ландо Норрис рассказал, как уладил конфликт с Франко Колапинто после Баку

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как прошёл его разговор с Франко Колапинто из «Альпин» после инцидента на Гран-при Азербайджана.

«Всё прошло хорошо. Думаю, нам и не нужно было долго разговаривать. Я извинился перед ним за свои слова и за некоторые вещи, которые сказал и которые были неправильными. Он, в свою очередь, извинился передо мной за инцидент и, конечно, аварию, что тоже хорошо.

Мне очень нравится Франко. Он очень приятный парень. Мы всегда разговариваем во время прогулки по трассе, на брифингах гонщиков и в других подобных ситуациях, поэтому я хорошо к нему отношусь. Но да, мы просто извинились друг перед другом. Не более того. Что касается штрафа, здесь сложно что-то сказать. Это не мне решать.

Я сказал Франко всё, что хотел, и именно с ним мне нужно было поделиться своим мнением и извинениями. Мне не обязательно делать это в социальных сетях, и я не считаю, что должен использовать их для подобных вещей. Но при этом вокруг было много шума и обсуждений, поэтому я решил, что будет разумно публично заявить или показать, что я извинился и признаю свою неправоту.

Думаю, я вообще всегда первым, как и в случае с моим пилотированием, признаю, когда сделал что-то неправильно. Поскольку я сказал это по телевизору, я посчитал справедливым поделиться этим со всеми, ведь все слышали меня, а я не считаю, что то, чтобы было сказано, точно отражает мои истинные взгляды», — приводит слова Норриса издание GPblog.