Берман — об уходе Окона: вероятно, стану самым опытным гонщиком в составе «Хааса»

Пилот «Хааса» Оливер Берман высказался о своей новой роли в команде на фоне ухода Эстебана Окона по окончании сезона-2026.

«С нетерпением жду возможности попробовать себя в новой роли внутри команды, возможно, стать её лидером и, вероятно, самым опытным гонщиком в составе. В этом смысле у меня будет хорошая возможность продолжить учиться.

Думаю, за эти два года я прошёл большой путь. Первые несколько гонок у меня получились в совершенно особых обстоятельствах. Но даже если сравнивать с тем уровнем, который я показывал в прошлом году, я определённо добился значительного прогресса. Особенно это касается моего взаимодействия с командой за пределами трассы, понимания того, как раскрыть потенциал каждого специалиста и участвовать в развитии машины. Поэтому я с нетерпением жду возможности попробовать себя в этой новой роли», — приводит слова Бермана издание Crash.net.