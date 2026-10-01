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Пьер Гасли подробно высказался об аварии со своим напарником Франко Колапинто

Пьер Гасли подробно высказался об аварии со своим напарником Франко Колапинто
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли заявил, что конфликт с напарником Франко Колапинто после аварии в Баку улажен и команда сосредоточена на борьбе за пятое место в Кубке конструкторов.

«Всё ясно. Думаю, всё в порядке. Это была досадная ошибка, которая дорого нам обошлась, однако теперь всё хорошо. Мы знаем, что нам нужно делать. Цель предельно ясна — сосредоточиться на Кубке конструкторов и как можно лучше работать вместе. Гонок осталось не так много, но мы всё ещё боремся за пятое место. Думаю, сейчас у нас хорошая машина и высокая скорость. Нам просто нужно максимально использовать возможности, которые появятся в ближайшие недели.

В пылу момента ты испытываешь сильный выброс адреналина, эмоций, чувствуешь разочарование и досаду. Для всей команды это был серьёзный удар, однако единственный способ двигаться дальше — снова объединиться и стать сильнее как команда. Нам нужно поддерживать друг друга, чтобы занять пятое место, и мы будем нуждаться друг в друге в следующем году. Нужно смотреть вперёд. Он пришёл извиниться — это была досадная ошибка. Как только ты пересекаешь эту грань и слишком поздно тормозишь, машина выходит из-под контроля. Просто так получилось, что именно моя машина оказалась той, в которую он врезался. Всё уже позади. Я дал себе пару дней, чтобы всё это переварить, а теперь мы в Малайзии и смотрим вперёд», — приводит слова Гасли официальный сайт Формулы-1.

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