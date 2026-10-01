Поул-позиция на трассе в Сепанге была нанесена на неправильной стороне — The Race

Организаторы Гран-при Бахрейна в Малайзии были вынуждены внести срочные изменения в разметку стартовой решётки в четверг, 1 октября. Выяснилось, что поул-позиция на трассе в Сепанге была нанесена на неправильной стороне. Об этом сообщает портал The Race.

По данным издания, на предыдущих этапах Гран-при Малайзии поул всегда располагался с правой стороны трассы, однако в этот раз его сместили влево. Ошибка была замечена наблюдателями от команд во время ознакомительных прогулок по трассе в среду и подтверждена на официальных проверках ФИА. Как выяснилось, причиной стала административная ошибка при подготовке документов: малайзийским официальным лицам было указано нанести поул слева, и они выполнили это указание.

В четверг разметку пришлось переделывать: белые линии оригинального поула закрасили и заново нанесли номера всех стартовых слотов. В итоге место, которое в среду было размечено как второе, стало поул-позицией.