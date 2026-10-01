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Этапы Формулы-1 в Катаре и Абу-Даби пройдут в соответствии с календарём — Sky Sport

Этапы Формулы-1 в Катаре и Абу-Даби пройдут в соответствии с календарём — Sky Sport
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Немецкий телеканал Sky Sport Germany подтвердил информацию, что Гран-при Катара на трассе Лосайл и Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина состоятся в соответствии с календарём.

По данным источника, оба уикенда остаются в расписании Формулы-1 без изменений. Этап в Катаре запланирован на конец ноября, а финал сезона в Абу-Даби традиционно пройдёт в декабре.

Напомним, предстоящий этап Ф-1 Гран-при Бахрейна пройдёт на трассе в Сепанге, Малайзия, со 2 по 4 октября.

После 16 этапов личный зачёт пилотов уверенно возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».

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