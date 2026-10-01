Ландо Норрис высказался об оскорблениях в свой адрес после инцидента с Колапинто в Баку

Пилот «Макларена» Ландо Норрис призвал Формулу-1 активнее бороться с онлайн-оскорблениями после сообщений, полученных им после Гран-при Азербайджана.

«Мне не следовало говорить то, что я сказал, поэтому я понимаю, почему некоторые могли быть недовольны, скажем так, расстроены, что понятно. Очевидно, что иногда черту переходят, причём довольно часто. Это не просто недовольство кем-то, это гораздо, гораздо хуже. Но я думаю, что я всегда рад, в общем-то, высказывать своё мнение и говорить, нравятся мне вещи или нет, согласен я с чем-то или нет. Знаю, что не могу угодить всем, и у тебя никогда не будет всех на твоей стороне, так что я думаю, это вполне нормально, это жизнь, и в конце концов с этим приходится мириться», — приводит слова Норриса ESPN.

Напомним, на Гран-при Азербайджана Норрис сошёл с дистанции после аварии, спровоцированной Франко Колапинто. Позже британец заявил, что ФИА должна дисквалифицировать пилотов за подобные действия, что вызвало волну критики в социальных сетях. Норрис также сообщил, что получил оскорбительные сообщения после гонки.