Сайнс: в последнее время меня вызывают к стюардам чаще, чем хотелось бы

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что за последние два уикенда его вызывали к стюардам чаще, чем ему хотелось бы, и объяснил, с чем это связано.

«То, что происходило в минувший уикенд в Баку, стало сочетанием нескольких факторов, в том числе поэтому мне пришлось, по-моему, трижды разбираться со стюардами. Я по-прежнему считаю, что штраф за жёлтые флаги не был нормально объяснён и вообще был выписан неправильно, если детально и точно проанализировать мои действия. Но эту проблему надо будет обсудить на брифинге пилотов, я не собираюсь говорить о ней с прессой, поскольку не хочу, чтобы из-за этого поднялся большой шум. Хотя понятно, что за два предыдущих уикенда я бывал у стюардов чаще, чем мне хотелось бы.

Это мы проанализируем вместе с командой, чтобы понять, что стоит улучшить в нашей работе, чтобы избежать этих слишком частых визитов. И дело тут вовсе не в недостаточной собранности. Обычно, когда едешь в середине пелотона и пилотируешь не особо быструю машину, то мой опыт подсказывает, что при этом тебя чаще вызывают к стюардам, чем когда у тебя конкурентоспособная машина и ты соперничаешь максимум с двумя другими гонщиками. К тому же в оба предыдущих уикенда мы и сами допускали ошибки. Если говорить о предстоящем уикенде, то, вероятно, в Сепанге мы наконец-то добьёмся более высокого механического сцепления с трассой» — приводит слова Сайнса издание Marca.