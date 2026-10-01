Сольберг — лучший после первого дня Ралли Италии WRC, лидер сезона Эванс — 3-й
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В четверг, 1 октября, в административном районе Альгеро завершился первый день 13-го этапа Ралли Италии WRC. Лидером по итогам дня является шведский гонщик Оливер Сольберг из команды Toyota Gazoo Racing WRT.
WRC 2026. Этап 13, Альгеро, Италия
Ралли Италии. Общий зачёт
04 октября 2026, воскресенье. 15:16 МСК
Окончено
1
Оливер Сольберг
Toyota Gazoo Racing WRT
3:24:57.0
2
Себастьен Ожье
Toyota Gazoo Racing WRT
+57.6
3
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
+1:37.4
WRC. 12-й этап. Ралли Италии. Результаты первого дня (топ-10):
1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 2:01.4.
2. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +0.8.
3. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +1.1.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +1.5.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +2.3.
6. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +2.7.
7. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +3.0.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +3.7.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +4.2.
10. Теэму Сунинен (Toyota GR Yaris Rally2) +4.6.
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