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Ферстаппен ответил, до какого возраста планирует участвовать в гонках

Ферстаппен ответил, до какого возраста планирует участвовать в гонках
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Четырёхкратный чемпион мира, нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал продление контракта 45-летнего испанского гонщика Фернандо Алонсо с «Астон Мартин».

«Фернандо — настоящий гоночный зверь. Рад, что он остаётся в Формуле-1. Он служит источником вдохновения и примером для подражания с точки зрения настоящей мотивации и страсти к гонкам. Вижу ли я себя таким же? Думаю, я тоже буду выступать в гонках до 40 лет, но по самоотдаче с точки зрения страсти к гонкам вряд ли смогу сравниться с Фернандо», — приводит слова Ферстаппена портал FormulaPassion.

Напомним, ранее было официально объявлено о продлении контрактов Алонсо и Лэнса Стролла с «Астон Мартин» на сезон-2027.

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Комментарии
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