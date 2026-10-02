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Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026. Результаты первой свободной практики 2 октября 2026

Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке ГП Бахрейна. Расселл — второй
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Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии — 1:37.520. Он опередил Джорджа Расселла из «Мерседеса» на 0.383 секунды. Исак Хаджар из «Ред Булл» стал третьим, отстав на 0.783 секунды.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
02 октября 2026, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:37.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.383
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.783

Формула-1. Результаты первой свободной практики Гран-при Бахрейна в Малайзии:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:37.520.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.383.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.783.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.847.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.060.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.070.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1.195.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.586.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.677.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.691.
11. Оскар Пиастри («Макларен») +1.756.
12. Ландо Норрис («Макларен») +1.773.
13. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.028.
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.163.
15. Эстебан Окон («Хаас») +2.638.
16. Оливер Берман («Хаас») +2.791.
17. Алекс Албон («Уильямс») +2.801.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.893.
19. Франко Колапинто («Альпин») +3.011.
20. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +3.085.
21. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.280.
22. Серхио Перес («Кадиллак») +3.300.

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