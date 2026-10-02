Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке ГП Бахрейна. Расселл — второй

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии — 1:37.520. Он опередил Джорджа Расселла из «Мерседеса» на 0.383 секунды. Исак Хаджар из «Ред Булл» стал третьим, отстав на 0.783 секунды.

Формула-1. Результаты первой свободной практики Гран-при Бахрейна в Малайзии:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:37.520.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.383.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.783.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.847.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.060.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.070.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1.195.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.586.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.677.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.691.

11. Оскар Пиастри («Макларен») +1.756.

12. Ландо Норрис («Макларен») +1.773.

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.028.

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.163.

15. Эстебан Окон («Хаас») +2.638.

16. Оливер Берман («Хаас») +2.791.

17. Алекс Албон («Уильямс») +2.801.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.893.

19. Франко Колапинто («Альпин») +3.011.

20. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +3.085.

21. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.280.

22. Серхио Перес («Кадиллак») +3.300.