Бакстон — о Вассёре: если руководство заявляет о полной поддержке, можно собирать вещи

Комментатор Формулы-1 Уилл Бакстон призвал «Феррари» сохранить Фредерика Вассёра на посту руководителя команды, предупредив, что его замена рискует свести на нет недавний прогресс.

«За последние пару дней в «Феррари» попытались прояснить ситуацию, заявив: «Феррари» приняла необходимые решения и полностью доверяет Фреду Вассёру и его команде. Мы продолжим их поддерживать». Лично для меня это тревожный сигнал. В любом виде спорта, будь то Формула-1, футбол или что-то ещё, если руководство заявляет о полной поддержке, тебе уже можно начинать собирать вещи и освобождать рабочий стол. Потому что всё кончено, верно? Полная поддержка со стороны руководства означает, что твоя работа завершена.

Это же «Феррари», верно? Поэтому порой я бы советовал ждать от неё чего угодно. Но самым неожиданным было бы, если бы команда приняла разумное решение, сохранила нынешний состав, поддержала своих людей и довела начатое до конца.

Обычно от «Феррари» можно ожидать чего-то совершенно нелепого — например, что она отбросит всю проделанную работу. Очень надеюсь, что этого не произойдёт, но, учитывая всё, что мы знаем о «Феррари», я не удивился бы, если бы там решили сменить руководителя. Не знаю, кто в итоге мог бы занять это место. Но я очень, очень, очень, очень надеюсь, что команда сохранит Фреда и позволит ему довести начатое до конца», — сказал Бакстон в подкасте Up To Speed.