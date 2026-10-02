Франко Колапинто потеряет ещё 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Бахрейна в Малайзии

Пилот «Альпин» Франко Колапинто потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии. Такое решение приняли стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) после замены элемента силовой установки.

Во время первой тренировки Гран-при Бахрейна в Малайзии, 2 октября, на машине аргентинского гонщика был установлен пятый двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Это превысило допустимое количество элементов силовой установки, предусмотренное регламентом Формулы-1.

Кроме того, Колапинто получил штраф в 10 секунд за спровоцированную аварию на Гран-при Азербайджана в Баку. Но поскольку аргентинец сошёл с дистанции и не смог отбыть наказание, штраф был конвертирован в потерю пяти мест на старте Гран-при Бахрейна. Итого пилот «Альпин» потеряет 15 позиций вне зависимости от результата квалификации.