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Хэмилтон — о гонках на Ближнем Востоке: мы выступали в Азербайджане, а он рядом с Ираном

Хэмилтон — о гонках на Ближнем Востоке: мы выступали в Азербайджане, а он рядом с Ираном
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что надеется на проведение Гран-при Катара и Абу-Даби по плану, а не на завершение сезона в Имоле (Италия).

«Это прекрасная трасса для пилотирования, но, к сожалению, финальная гонка сезона там получилась бы не слишком интересной. Я недавно там ездил, и на прямых участках при включённом режиме Straight Mode трасса очень неровная.

Я не знаю всех подробностей происходящего в Катаре и Абу-Даби и того, как всё может сложиться. При этом почему-то никто не упоминает, что мы недавно выступали в Азербайджане, который находится совсем рядом с Ираном. Надеюсь, что мы сможем выступить на Ближнем Востоке. Надеюсь, там наступит мир и мы сможем провести последние две гонки, потому что это прекрасные трассы. По крайней мере, Абу-Даби мне очень нравится», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

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