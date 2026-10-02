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Джеймс Ваулз выступил в поддержку Фредерика Вассёра, прервав вопрос на пресс-конференции

Джеймс Ваулз выступил в поддержку Фредерика Вассёра, прервав вопрос на пресс-конференции
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прервал вопрос на пресс-конференции, чтобы высказаться в поддержку работы руководителя команды «Феррари» Фредерика Вассёра.

«Обычно мы конкурируем друг с другом и в этой борьбе готовы воткнуть друг другу нож в спину. Но сейчас «Феррари» находится на лучшей позиции в чемпионате за долгое время. В этом году команда внедрила несколько технических новшеств, в том числе в конструкции заднего антикрыла и системе выдува выхлопных газов. В итоге мы всё это скопировали. Это команда, которая отлично справляется со своей работой. Поэтому лично для меня нет никаких сомнений в том, что Фред — правильный человек для этой работы», — приводит слова Ваулза издание The Race в социальной сети Х.

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