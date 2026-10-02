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«Хонда» нашла способ повысить эффективность силовой установки «Астон Мартин»

«Хонда» нашла способ повысить эффективность силовой установки «Астон Мартин»
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«Хонда» представила второе обновление силовой установки «Астон Мартин» в рамках системы ADUO. Новый турбокомпрессор получили Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл. Об этом рассказал главный инженер японского производителя Синтаро Орихара.

«Зандворт стал первым этапом, на котором мы представили двигатель в спецификации 2. При этом мы считали, что за счёт изменения калибровок ещё можно добиться прибавки в производительности, поэтому продолжили работать в этом направлении. Это незначительное улучшение, полученное благодаря калибровкам, но мы продолжаем искать небольшие возможности для повышения производительности.

В Мадриде и Баку мы также представили обновлённый турбокомпрессор в рамках второго ADUO. Мы обнаружили возможность улучшить характеристики наддува и уменьшить турбояму — основное влияние это оказывает на управляемость болида. Поэтому мы внедрили обновлённый турбокомпрессор, чтобы улучшить реакцию наддува. В Баку мы подтвердили его эффективность, поскольку на этой трассе очень важна стабильная подача наддува.

Мы использовали второй ADUO для внедрения нового турбокомпрессора, чтобы улучшить управляемость. Если при выходе из поворота возникает задержка в нарастании наддува, это может приводить и к задержке в передаче крутящего момента от двигателя. В таком случае нам приходится использовать MGU-K для компенсации этой задержки по крутящему моменту, а это расходует часть энергии, которую мы хотели бы использовать иначе.

Таким образом, обновлённый турбокомпрессор не только улучшит управляемость, но и позволит эффективнее использовать энергию. Я говорю о достаточно небольших величинах: это всё ещё незначительная прибавка, но мы продолжим работать, чтобы находить подобные небольшие улучшения», — приводит слова Орихары изданиe RacingNews365.

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