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Ферстаппен — Ламбьязе: снова чувствую себя очень дерьмово в машине

Ферстаппен — Ламбьязе: снова чувствую себя очень дерьмово в машине
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Во второй свободной практике Гран-при Бахрейна в Малайзии четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пожаловался по радио своему инженеру Джанпьеро Ламбьязе на проблемы с посадкой в машине.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
02 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:37.528
2
Исак Хаджар
Red Bull
+0.099
3
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McLaren
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«Я снова чувствую себя очень дерьмово в машине. В плане моей посадки. Это похоже на лотерею, то, как я сижу в машине, и я не знаю почему», — передал Ферстаппен по радио.

«Мы посмотрим, когда ты вернёшься в боксы», — ответил ему Ламбьязе.

Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии, где Формула-1 вернулась в «Сепанг» впервые за восемь лет.

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Рекордсмены Формулы-1.

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