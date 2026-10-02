Ферстаппен — Ламбьязе: снова чувствую себя очень дерьмово в машине

Во второй свободной практике Гран-при Бахрейна в Малайзии четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пожаловался по радио своему инженеру Джанпьеро Ламбьязе на проблемы с посадкой в машине.

«Я снова чувствую себя очень дерьмово в машине. В плане моей посадки. Это похоже на лотерею, то, как я сижу в машине, и я не знаю почему», — передал Ферстаппен по радио.

«Мы посмотрим, когда ты вернёшься в боксы», — ответил ему Ламбьязе.

Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии, где Формула-1 вернулась в «Сепанг» впервые за восемь лет.

Рекордсмены Формулы-1.