Ферстаппен — Ламбьязе: снова чувствую себя очень дерьмово в машине
Поделиться
Во второй свободной практике Гран-при Бахрейна в Малайзии четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пожаловался по радио своему инженеру Джанпьеро Ламбьязе на проблемы с посадкой в машине.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
02 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:37.528
2
Исак Хаджар
Red Bull
+0.099
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.137
«Я снова чувствую себя очень дерьмово в машине. В плане моей посадки. Это похоже на лотерею, то, как я сижу в машине, и я не знаю почему», — передал Ферстаппен по радио.
«Мы посмотрим, когда ты вернёшься в боксы», — ответил ему Ламбьязе.
Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии, где Формула-1 вернулась в «Сепанг» впервые за восемь лет.
Рекордсмены Формулы-1.
Комментарии
- 14 октября 2026
-
12:39
-
11:49
-
10:35
-
09:51
-
00:56
-
00:38
-
00:29
- 13 октября 2026
-
23:55
-
23:29
-
22:51
-
22:43
-
21:41
-
21:17
-
20:59
-
20:10
-
20:02
-
19:40
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:28
-
17:59
-
17:29
-
17:09
-
16:57
-
16:11
-
15:06
-
14:53
-
14:19
-
14:05
-
13:59
-
12:57
-
12:36
-
12:03
-
10:57