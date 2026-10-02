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Флавио Бриаторе потроллил журналистов на пресс-конференции листком бумаги

Флавио Бриаторе потроллил журналистов на пресс-конференции листком бумаги
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Советник «Альпин» Флавио Бриаторе появился на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна в Малайзии с листком бумаги. Он заявил, что на нём написано нечто секретное, и пообещал показать содержимое позже.

По ходу встречи Бриаторе отметил, что раскрывать написанное не станет. После окончания пресс-конференции он оставил бумагу на столе, но она оказалась пустой.

Никакой информации от Бриаторе

Никакой информации от Бриаторе

Фото: x.com/wearetherace

Малайзия принимает Гран-при Бахрейна в необычных обстоятельствах: «Сахир» не смог провести этап в запланированные сроки. Изначально Гран-при Бахрейна должен был пройти на трассе в Сахире 12 апреля, как и с 2004 года (за исключением 2011-го), составив двойной этап с Саудовской Аравией на следующей неделе.

Однако в феврале США и Израиль начали военную операцию против Ирана, и последовавшая война привела к серьёзным перебоям в транспортном сообщении на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. В связи с этим Формула-1 перенесла Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, но не отменила их окончательно, заявив, что они «не могут состояться в первоначальные сроки».

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