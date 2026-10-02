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Ферстаппен ушёл от ответа на вопрос о возможном бойкоте этапов в Катаре и Абу-Даби

Ферстаппен ушёл от ответа на вопрос о возможном бойкоте этапов в Катаре и Абу-Даби
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дважды уклонился от прямого ответа на вопрос, рассмотрит ли он бойкот гонок в Катаре и Абу-Даби, если Формула-1 решит завершить сезон на Ближнем Востоке по плану.

«Дело не в том, что я сказал, будто не хочу там выступать. Я лишь сказал, что мне нравится туда приезжать, но, конечно, при соответствующих условиях. Я доверяю Формуле-1 и ФИА — они примут правильное решение, поскольку будут располагать большим объёмом информации, чем мы. Именно на это мы и рассчитываем», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Когда его переспросили, рассмотрит ли он бойкот, нидерландец снова ушёл от вопроса: «Как я уже сказал, я доверяю им и уверен, что они примут правильное решение».

Сезон-2026 должен завершиться двумя этапами в Катаре и Абу-Даби, но остаётся неопределённость относительно того, смогут ли гонки состояться из-за продолжающегося конфликта с участием США, Израиля и Ирана. Имола готовится принять финал сезона в качестве запасного плана, но Ф-1 по-прежнему заявляет, что надеется провести гонки на Ближнем Востоке, а окончательное решение ожидается к середине октября.

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