Леклер лучший во второй тренировке Гран-при Бахрейна. Ферстаппен — 4-й, Антонелли — 8-й

Монегаск Шарль Леклер показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии, несмотря на жару. Пилот «Феррари» проехал круг за 1:37.528 на мягких шинах. Вторым во второй тренировке стал Исак Хаджар из «Ред Булл» (+0.099), третьим — Ландо Норрис из «Макларена» (+0.137). Макс Ферстаппен, ни разу не переходивший на мягкие шины, стал четвёртым.
Сессия завершилась первым инцидентом на трассе: Габриэл Бортолето из «Ауди» остановился за две минуты до конца из-за проблемы с коробкой передач, что вызвало режим виртуальной машины безопасности.
Формула-1. Результаты второй свободной практики Гран-при Бахрейна в Малайзии:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:37.528.
2. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.099.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.137.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.257.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.305.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.371.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.492.
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.532.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.968.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1.060.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.352.
12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.523.
13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.581.
14. Эстебан Окон («Хаас») +1.833.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.950.
16. Оливер Берман («Хаас») +2.178.
17. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +2.402.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.622.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.658.
20. Алекс Албон («Уильямс») +2.693.
21. Серхио Перес («Кадиллак») +3.410.
22. Франко Колапинто («Альпин») +5.863.