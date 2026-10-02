Леклер лучший во второй тренировке Гран-при Бахрейна. Ферстаппен — 4-й, Антонелли — 8-й

Монегаск Шарль Леклер показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии, несмотря на жару. Пилот «Феррари» проехал круг за 1:37.528 на мягких шинах. Вторым во второй тренировке стал Исак Хаджар из «Ред Булл» (+0.099), третьим — Ландо Норрис из «Макларена» (+0.137). Макс Ферстаппен, ни разу не переходивший на мягкие шины, стал четвёртым.

Сессия завершилась первым инцидентом на трассе: Габриэл Бортолето из «Ауди» остановился за две минуты до конца из-за проблемы с коробкой передач, что вызвало режим виртуальной машины безопасности.

Формула-1. Результаты второй свободной практики Гран-при Бахрейна в Малайзии:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:37.528.

2. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.099.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.137.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.257.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.305.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.371.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.492.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.532.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.968.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.060.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.352.

12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.523.

13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.581.

14. Эстебан Окон («Хаас») +1.833.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.950.

16. Оливер Берман («Хаас») +2.178.

17. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +2.402.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.622.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.658.

20. Алекс Албон («Уильямс») +2.693.

21. Серхио Перес («Кадиллак») +3.410.

22. Франко Колапинто («Альпин») +5.863.