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Фернандо Алонсо поговорил пять минут с Лоуренсом Строллом, после чего подписал контракт

Фернандо Алонсо поговорил пять минут с Лоуренсом Строллом, после чего подписал контракт
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что его решение остаться в команде на сезон-2027 было принято после короткого разговора с владельцем команды Лоуренсом Строллом.

«Нам особо нечего было обсуждать. На тот момент мы оба хотели продолжать. Это был пятиминутный разговор, после чего мы объявили об этом», — приводит слова Алонсо издание Grande Prêmio.

45-летний испанец объяснил, что рассматривал возможные сценарии на следующий год, прежде чем дать согласие на участие в ещё одном сезоне. Он сказал, что решение было принято недавно, не назвав конкретной даты. Как только он решил продолжить карьеру, «Астон Мартин» поддержала его.

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