Промах мимо столбика на «Сепанге» будет означать обязательный заезд в боксы

В документе гоночной дирекции, опубликованном перед уикендом Гран-при Бахрейна в Малайзии, указано правило въезда на пит-лейн на трассе в «Сепанге».

Согласно примечанию, если пилот промахивается с точкой торможения и проезжает справа от столба, указанного в схеме, это считается въездом на пит-лейн. В таком случае, кроме как в боксы, дороги у пилота нет.

Расселл сбивается с траектории, но вовремя сворачивает вправо Фото: Кадр из трансляции

«Сепанг» принимает этап под титульным спонсорством Gulf Air после того, как международный автодром Бахрейна «Сахир» был исключён из-за переноса первоначальной апрельской даты и последующих проблем безопасности на Ближнем Востоке. Бахрейн помогает финансировать перенос, сохраняя титульное спонсорство своей национальной авиакомпании.