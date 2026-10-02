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Промах мимо столбика на «Сепанге» будет означать обязательный заезд в боксы

Промах мимо столбика на «Сепанге» будет означать обязательный заезд в боксы
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В документе гоночной дирекции, опубликованном перед уикендом Гран-при Бахрейна в Малайзии, указано правило въезда на пит-лейн на трассе в «Сепанге».

Согласно примечанию, если пилот промахивается с точкой торможения и проезжает справа от столба, указанного в схеме, это считается въездом на пит-лейн. В таком случае, кроме как в боксы, дороги у пилота нет.

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Фото: Кадр из трансляции

«Сепанг» принимает этап под титульным спонсорством Gulf Air после того, как международный автодром Бахрейна «Сахир» был исключён из-за переноса первоначальной апрельской даты и последующих проблем безопасности на Ближнем Востоке. Бахрейн помогает финансировать перенос, сохраняя титульное спонсорство своей национальной авиакомпании.

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