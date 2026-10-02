Вассёр — о словах Хэмилтона: было бы ошибкой искать виноватых среди отдельных людей

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр в пятницу, 2 октября, на Гран-при Бахрейна в Малайзии ответил на слова пилота команды Льюиса Хэмилтона, который ранее встал на его защиту и призвал искать причины проблем выше него в структуре команды.

«Что касается комментария Льюиса, думаю, было бы ошибкой искать виноватых среди отдельных людей или в каких-то конкретных обстоятельствах. В хорошие моменты мы побеждаем как команда, в трудные — переживаем их тоже вместе. Не хочу выделять кого-то конкретного, но, честно говоря, думаю, было бы большой ошибкой потерять единство именно после хорошего начала сезона.

Конечно, этого недостаточно: мы хотим большего, хотим чаще побеждать, хотим выиграть чемпионат. Тем не менее в целом мы хорошо начали сезон. В последних гонках мы столкнулись с определёнными трудностями, но надеемся благодаря техническим обновлениям вскоре снова стать конкурентоспособными и набрать нужный темп», — приводит слова Вассёра издание AutoRacer.