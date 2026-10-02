Норрис — о практиках в Малайзии: пока сложнее, чем хотелось бы, но прогресс есть

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги первого дня Гран-при Бахрейна, который проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии.

«Интересный первый день на Гран-при Бахрейна в Малайзии. Приятно было впервые проехать круги на этой трассе. Это интересный автодром, который бросает вызов как своей конфигурацией, так и состоянием асфальта. Нам пока сложнее, чем хотелось бы, но перед второй тренировкой мы добились определённого прогресса. Нам ещё многое предстоит решить, чтобы быть конкурентоспособными. Сегодня вечером изучим данные и посмотрим, что сможем сделать перед третьей тренировкой и квалификацией завтра», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

В первой тренировке Норрис показал 12-е время (1:39.293), во второй — третье (1:37.665).