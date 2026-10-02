Норрис — о практиках в Малайзии: пока сложнее, чем хотелось бы, но прогресс есть
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги первого дня Гран-при Бахрейна, который проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
02 октября 2026, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:37.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.383
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.783
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
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02 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:37.528
2
Исак Хаджар
Red Bull
+0.099
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.137
«Интересный первый день на Гран-при Бахрейна в Малайзии. Приятно было впервые проехать круги на этой трассе. Это интересный автодром, который бросает вызов как своей конфигурацией, так и состоянием асфальта. Нам пока сложнее, чем хотелось бы, но перед второй тренировкой мы добились определённого прогресса. Нам ещё многое предстоит решить, чтобы быть конкурентоспособными. Сегодня вечером изучим данные и посмотрим, что сможем сделать перед третьей тренировкой и квалификацией завтра», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».
В первой тренировке Норрис показал 12-е время (1:39.293), во второй — третье (1:37.665).
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