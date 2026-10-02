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Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна в Малайзии

Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна в Малайзии
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первого дня Гран-при Бахрейна в Малайзии, назвав его «непростым».

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
02 октября 2026, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:37.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.383
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.783
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
02 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:37.528
2
Исак Хаджар
Red Bull
+0.099
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.137

«В целом день получился непростым: на трассе было очень мало сцепления. Найти правильный баланс было нелегко, но, судя по всему, с этой проблемой столкнулись все команды. В ходе тренировок мы попробовали несколько вариантов настроек. Теперь нам предстоит изучить данные и найти оптимальный компромисс. Кажется, мы не так далеко от лидеров по темпу, но понимаем, что ещё есть над чем работать, чтобы завтра добиться от машины большего», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Хэмилтон стал пятым во второй тренировке, отстав на три десятые от напарника Шарля Леклера, который показал лучшее время. День Хэмилтона также осложнился инцидентом с блокировкой Габриэля Бортолето в середине сессии — ФИА начала расследование.

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