Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна в Малайзии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первого дня Гран-при Бахрейна в Малайзии, назвав его «непростым».

«В целом день получился непростым: на трассе было очень мало сцепления. Найти правильный баланс было нелегко, но, судя по всему, с этой проблемой столкнулись все команды. В ходе тренировок мы попробовали несколько вариантов настроек. Теперь нам предстоит изучить данные и найти оптимальный компромисс. Кажется, мы не так далеко от лидеров по темпу, но понимаем, что ещё есть над чем работать, чтобы завтра добиться от машины большего», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Хэмилтон стал пятым во второй тренировке, отстав на три десятые от напарника Шарля Леклера, который показал лучшее время. День Хэмилтона также осложнился инцидентом с блокировкой Габриэля Бортолето в середине сессии — ФИА начала расследование.