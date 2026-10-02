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Джордж Расселл рассказал, почему обновления «Мерседеса» в Малайзии не так заметны

Джордж Расселл рассказал, почему обновления «Мерседеса» в Малайзии не так заметны
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги первого дня Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
02 октября 2026, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:37.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.383
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.783
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
02 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:37.528
2
Исак Хаджар
Red Bull
+0.099
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.137

«Впервые выехать на трассу «Сепанг» было действительно здорово. Раньше я здесь никогда не выступал, и очень приятно получить такой опыт на столь легендарном автодроме. Нас также невероятно тепло поддерживали болельщики, поэтому хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня и будет поддерживать нас в течение уикенда.

Из-за высокой температуры, агрессивного асфальта и особенностей конфигурации трассы на тренировках наблюдалась высокая деградация шин. Мы ожидали этого перед началом уикенда, однако сильный перегрев шин несколько нивелирует преимущество от дополнительной прижимной силы, которую мы получили благодаря обновлениям. Сейчас машины работают в совершенно ином диапазоне условий, чем обычно, и, думаю, сегодня нам не удалось настроить болид так, как требовалось. Постараемся исправить ситуацию за ночь. Надеюсь, если нам это удастся, в оставшейся части уикенда мы сможем бороться за позиции впереди», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

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