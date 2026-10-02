Антонелли назвал команду, которая, по его мнению, выглядит самой быстрой в Малайзии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии.
«Первый день на трассе в Малайзии прошёл неплохо. «Сепанг» просто невероятен! Это быстрая трасса с плавными поворотами, пилотировать здесь очень здорово. На обеих тренировках мы проехали много кругов и выполнили всю запланированную программу. Нам удалось собрать большой объём данных, которые помогут как разобраться с новым пакетом обновлений, привезённым сюда, так и улучшить машину в оставшейся части уикенда.
Впрочем, нам ещё предстоит много работы. Судя по всему, «Ред Булл» быстрее всех как на одном быстром круге, так и на длинных отрезках. «Макларен» и «Феррари» также выглядят конкурентоспособно, особенно при большом количестве топлива. Сегодня на трассе было довольно мало сцепления, но, вероятно, к субботе и воскресенью оно улучшится. Сегодня вечером мы приложим все усилия, чтобы найти возможности для прогресса, и постараемся показать максимум в завтрашней квалификации», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».
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