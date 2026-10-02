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Антонелли назвал команду, которая, по его мнению, выглядит самой быстрой в Малайзии

Антонелли назвал команду, которая, по его мнению, выглядит самой быстрой в Малайзии
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
02 октября 2026, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:37.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.383
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.783
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
02 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:37.528
2
Исак Хаджар
Red Bull
+0.099
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.137

«Первый день на трассе в Малайзии прошёл неплохо. «Сепанг» просто невероятен! Это быстрая трасса с плавными поворотами, пилотировать здесь очень здорово. На обеих тренировках мы проехали много кругов и выполнили всю запланированную программу. Нам удалось собрать большой объём данных, которые помогут как разобраться с новым пакетом обновлений, привезённым сюда, так и улучшить машину в оставшейся части уикенда.

Впрочем, нам ещё предстоит много работы. Судя по всему, «Ред Булл» быстрее всех как на одном быстром круге, так и на длинных отрезках. «Макларен» и «Феррари» также выглядят конкурентоспособно, особенно при большом количестве топлива. Сегодня на трассе было довольно мало сцепления, но, вероятно, к субботе и воскресенью оно улучшится. Сегодня вечером мы приложим все усилия, чтобы найти возможности для прогресса, и постараемся показать максимум в завтрашней квалификации», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

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