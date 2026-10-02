Валттери Боттас уточнил свою позицию по налоговому вопросу в Италии

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас прокомментировал свои слова о нежелании гонщиков Формулы-1 выступать в Италии из-за налоговых проверок.

«Это один из классических примеров ситуации, когда я объяснил, что произошло, а они взяли только самые удобные для себя фрагменты, чтобы выставить всё в максимально невыгодном для меня свете.

Честно говоря, у нас нет никаких проблем с уплатой налогов при условии, что мы знаем о своих обязательствах. Мы выступаем во многих странах, и более чем в половине из них существует определённый процент налоговых отчислений. И это нормально, если мы знаем об этом заранее. Но в данном случае гонщиков раздражает то, что налоговые органы вернулись на семь или восемь лет назад.

Нам всегда говорили, что подавать какие-либо декларации в Италии не нужно, иначе мы бы это делали. В итоге возникла эта ситуация, и, очевидно, речь идёт о значительной сумме. Уверен, это кого угодно бы раздражало, так уж всё устроено. Но было бы хорошо знать об этом заранее», — сказал Боттас в эфире Sky Sports.