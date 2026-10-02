«Феррари» оштрафовали на € 10 тыс., Хэмилтон получил предупреждение за помеху Бортолето

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон получил предупреждение за то, что помешал Габриэлу Бортолето («Ауди») на подходе к девятому повороту во второй тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии. Команда «Феррари» оштрафована на € 10 тыс. за отсутствие предупреждения пилоту о приближении более быстрой машины.

Стюарды изучили видеозаписи, телеметрию, радиопереговоры и записи с камер болидов. Хэмилтон двигался со скоростью около 80-85 км/ч, тогда как Бортолето, находившийся на прогревочном круге, приближался примерно на 240 км/ч. Хэмилтон в конце прямой сместился с середины трассы к траектории, из-за чего Бортолето пришлось затормозить и предпринять манёвр уклонения.

Стюарды учли, что у Хэмилтона было повреждено правое зеркало и команда не предупредила его по радио о приближении Бортолето. Представители «Феррари» объяснили, что подобные сообщения обычно не передаются, если приближающийся пилот находится не на быстром круге. Сам Бортолето подтвердил, что сохранил контроль над машиной. При этом стюарды пришли к выводу, что Хэмилтон без необходимости создал помеху значительно более быстрой машине, выйдя на гоночную траекторию на низкой скорости. Тот факт, что Бортолето находился не на быстром круге, не изменил их вывод.

Стюарды также рассмотрели возможность квалифицировать эпизод как опасное создание помех. Они отметили большую разницу в скорости и повреждённое зеркало Хэмилтона, из-за которого пилот должен был проявлять дополнительную осторожность при возвращении на гоночную траекторию. Однако Бортолето сохранил контроль над машиной и смог избежать столкновения. В итоге повреждение зеркала и положение Бортолето на прогревочном круге были признаны смягчающими обстоятельствами. Хэмилтон получил стандартное для подобных случаев во время тренировки предупреждение.

Отдельно стюарды рассмотрели действия «Феррари». Команда знала о повреждении правого зеркала Хэмилтона и, по мнению стюардов, должна была предупреждать пилота о значительно более быстрых приближающихся машинах независимо от того, находятся ли они на быстрых кругах. За это «Скудерия» получила штраф в размере € 10 тыс.