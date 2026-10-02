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В «Мерседесе» считают, что обновления не дали ожидаемого прироста скорости

В «Мерседесе» считают, что обновления не дали ожидаемого прироста скорости
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги первого дня Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
02 октября 2026, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:37.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.383
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.783
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
02 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:37.528
2
Исак Хаджар
Red Bull
+0.099
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.137

«Сегодня обе машины были оснащены новейшим пакетом обновлений, однако вместо ожидаемого прироста скорости мы столкнулись со сложностями при поиске баланса и значительным перегревом шин. На первой тренировке мы использовали несколько экспериментальных решений, которые могли повлиять на общую картину. Но во второй тренировке обе машины были в конфигурации, соответствующей гоночной, и стало очевидно, что мы всё ещё уступаем соперникам, особенно «Ред Булл».

У нас есть несколько идей по изменению настроек, которые мы изучим во время ночной работы на симуляторе. Мы продолжим анализировать сегодняшние данные, чтобы понять, почему нам немного не хватает темпа. Мы настроены оптимистично и надеемся, что анализ позволит добиться результатов, особенно если учитывать, насколько новым является этот пакет обновлений.

Время на круге пока не вполне отражает реальное соотношение сил, и мы рассчитываем относительно легко прибавить в скорости на одном быстром круге. Гораздо больше нас беспокоит темп на длинных отрезках: там мы заметно уступали соперникам. Решить эту проблему будет значительно сложнее», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».

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