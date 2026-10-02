15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен объяснил, почему не использовал мягкие шины во второй тренировке в Малайзии

Ферстаппен объяснил, почему не использовал мягкие шины во второй тренировке в Малайзии
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Бахрейна в Малайзии, однако во второй сессии выбрал другую программу работы. Нидерландец отказался от заезда на мягких шинах и сосредоточился на длинной серии кругов.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
02 октября 2026, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:37.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.383
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.783
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
02 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:37.528
2
Исак Хаджар
Red Bull
+0.099
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.137

«Думаю, мы неплохо начали, но трасса довольно сложная. Здесь очень жарко, поэтому деградация шин высокая, и нам ещё многое предстоит понять. Но в целом день прошёл позитивно.

Прогресс даётся непросто. Во второй тренировке снова было жарче, и мы работали по другой программе. Поэтому сложно сказать, удалось ли нам добиться прогресса, но нам ещё многое предстоит изучить и лучше понять», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Отвечая на вопрос об отказе от мягких шин, Макс объяснил: «Я хотел проехать длинный отрезок на случай дождя».

На момент начала второй тренировки вероятность дождя оценивалась в 90%. В итоге дождь так и не пошёл, а четырёхкратный чемпион Формулы-1 пожертвовал частью подготовки к квалификации.

Читать далее:
Ферстаппен ушёл от ответа на вопрос о возможном бойкоте этапов в Катаре и Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android