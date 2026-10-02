Ферстаппен объяснил, почему не использовал мягкие шины во второй тренировке в Малайзии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Бахрейна в Малайзии, однако во второй сессии выбрал другую программу работы. Нидерландец отказался от заезда на мягких шинах и сосредоточился на длинной серии кругов.

«Думаю, мы неплохо начали, но трасса довольно сложная. Здесь очень жарко, поэтому деградация шин высокая, и нам ещё многое предстоит понять. Но в целом день прошёл позитивно.

Прогресс даётся непросто. Во второй тренировке снова было жарче, и мы работали по другой программе. Поэтому сложно сказать, удалось ли нам добиться прогресса, но нам ещё многое предстоит изучить и лучше понять», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Отвечая на вопрос об отказе от мягких шин, Макс объяснил: «Я хотел проехать длинный отрезок на случай дождя».

На момент начала второй тренировки вероятность дождя оценивалась в 90%. В итоге дождь так и не пошёл, а четырёхкратный чемпион Формулы-1 пожертвовал частью подготовки к квалификации.