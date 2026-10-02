Шарль Леклер отреагировал на слухи насчёт увольнения Вассёра из «Феррари»

Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер отреагировал на слухи насчёт увольнения руководителя «Скудерии» Фредерика Вассёра.

«Внутри команды предельно ясно, что Фред всегда пользовался поддержкой, но по какой-то причине каждые три-четыре года вокруг команды появляются эти безумные слухи, и я уже довольно много лет состою в команде, так что, к сожалению, привыкаю к такого рода событиям. Это непросто, и я также не считаю это уважительным, поскольку мы все здесь стараемся приложить максимум усилий, и иногда мы будем совершать ошибки, а иногда — великие дела», — сказал Леклер во время пресс-конференции.