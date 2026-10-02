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Шарль Леклер отреагировал на слухи насчёт увольнения Вассёра из «Феррари»

Шарль Леклер отреагировал на слухи насчёт увольнения Вассёра из «Феррари»
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Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер отреагировал на слухи насчёт увольнения руководителя «Скудерии» Фредерика Вассёра.

«Внутри команды предельно ясно, что Фред всегда пользовался поддержкой, но по какой-то причине каждые три-четыре года вокруг команды появляются эти безумные слухи, и я уже довольно много лет состою в команде, так что, к сожалению, привыкаю к такого рода событиям. Это непросто, и я также не считаю это уважительным, поскольку мы все здесь стараемся приложить максимум усилий, и иногда мы будем совершать ошибки, а иногда — великие дела», — сказал Леклер во время пресс-конференции.

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