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Леклер: я удалил соцсети с телефона. Слухи вокруг «Феррари» неуважительны

Леклер: я удалил соцсети с телефона. Слухи вокруг «Феррари» неуважительны
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что считает слухи вокруг команды неуважительными.

«Я удалил приложения социальных сетей со своего телефона, поэтому не вижу многого из того, что происходит. Очевидно, ты слышишь, как люди говорят, и многие в команде знают, что происходит. Это не идёт на пользу спокойствию в команде, хотя в конечном итоге это то, что мы мало контролируем, и нам просто нужно максимизировать наши результаты.

Это никогда не хорошо, и это просто уродливо видеть. Мы все стараемся делать всё возможное, Фред в первую очередь, стараясь из всех сил. Я нахожу это немного неуважительным — видеть так много слухов. Это часть нашей работы — принимать критику, но, когда ты продолжаешь распространять эти вещи снова и снова, в определённый момент это становится неуважительным», — сказал Леклер во время пресс-конференции.

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