«В кои-то веки помог Максу и Джорджу прийти к согласию». Колапинто — о поведении Норриса

Пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто вновь высказался насчёт слов действующего чемпиона Формулы-1 в составе «Макларена» британца Ландо Норриса после инцидента на Гран-при Азербайджана, приведя в пример поведение гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Больше похоже на перебор. И Ландо в кои-то веки помог Максу и Джорджу прийти к согласию. Думаю, вы знаете, что люди могут по-разному реагировать на подобные случаи, и, конечно, я сам оказывался в разных обстоятельствах. Но то же самое было, когда Макс оказался в похожей ситуации с Кими Антонелли в Австрии.

Кими затормозил слишком поздно, как и я. Глупая ошибка, но она, вероятно, стоила Максу чемпионства. Кими извинился, и Макс отреагировал незамедлительно и очень по-спортивному.

Это просто говорит о разнице в опыте или между самими спортсменами. Макс всегда очень сильно поддерживал молодых гонщиков, потому что сам совершал ошибки.

Макс – чемпион. И он тот, на кого равняется каждый молодой гонщик, и для многих он настоящий герой», – приводит слова Колапинто портал Globo.