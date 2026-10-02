Расселл не будет использовать охлаждающий жилет, потому что «Мерседес» сэкономил

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не будет использовать охлаждающий жилет на Гран-при Бахрейна в Малайзии, который пройдёт на трассе в Сепанге, из-за бюджетных ограничений команды. По его словам, в кокпите температура может превысить 60°C.

«Я бы хотел надеть охлаждающий жилет на этой неделе, и я хотел бы надеть его на следующей [в Сингапуре]. Но команда сказала мне: «Слушай, мы можем разработать его и потратить на это деньги, но за счёт средств, которые мы пытаемся направить на развитие машины в рамках бюджетного лимита». Мы все должны быть в жилетах. Когда он работает, он работает отлично. ФИА должна вмешаться и разрешить нам разрабатывать его вне бюджетного лимита. Я потел, сидя на пляже в шортах и шлёпанцах. Не говоря уже о огнеупорном белье, комбинезоне и шлеме. Это будет как сидеть в печи», — приводит слова Расселла Daily Mail.