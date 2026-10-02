15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл не будет использовать охлаждающий жилет, потому что «Мерседес» сэкономил

Расселл не будет использовать охлаждающий жилет, потому что «Мерседес» сэкономил
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не будет использовать охлаждающий жилет на Гран-при Бахрейна в Малайзии, который пройдёт на трассе в Сепанге, из-за бюджетных ограничений команды. По его словам, в кокпите температура может превысить 60°C.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Я бы хотел надеть охлаждающий жилет на этой неделе, и я хотел бы надеть его на следующей [в Сингапуре]. Но команда сказала мне: «Слушай, мы можем разработать его и потратить на это деньги, но за счёт средств, которые мы пытаемся направить на развитие машины в рамках бюджетного лимита». Мы все должны быть в жилетах. Когда он работает, он работает отлично. ФИА должна вмешаться и разрешить нам разрабатывать его вне бюджетного лимита. Я потел, сидя на пляже в шортах и шлёпанцах. Не говоря уже о огнеупорном белье, комбинезоне и шлеме. Это будет как сидеть в печи», — приводит слова Расселла Daily Mail.

Материалы по теме
Джордж Расселл рассказал, почему обновления «Мерседеса» в Малайзии не так заметны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android