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Адриен Фурмо — лучший после второго дня Ралли Италии WRC, лидер сезона Эванс — шестой

Адриен Фурмо — лучший после второго дня Ралли Италии WRC, лидер сезона Эванс — шестой
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В пятницу, 2 октября, в административном районе Альгеро завершился второй день 13-го этапа Ралли Италии WRC. Лидером по итогам дня является французский гонщик Адриен Фурмо из команды Hyundai Shell Mobis WRT.

WRC 2026. Этап 13, Альгеро, Италия
Ралли Италии. Общий зачёт
04 октября 2026, воскресенье. 15:16 МСК
Окончено
1
Оливер Сольберг
Toyota Gazoo Racing WRT
3:24:57.0
2
Себастьен Ожье
Toyota Gazoo Racing WRT
+57.6
3
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
+1:37.4

WRC. 13-й этап. Ралли Италии. Результаты второго дня (топ-10):

1. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 59:03.7.
2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +8.2.
3. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +17.6.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +19.9.
5. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +28.9.
6. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +37.3.
7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +51.4.
8. Теэму Сунинен (Toyota GR Yaris Rally2) +2:22.5.
9. Эмиль Линдхольм (Skoda Fabia RS Rally2) +2:32.4.
10. Пабло Сарразин (Sarrazin Motorsport — Iron Lyn) +2:36.9.

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