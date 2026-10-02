Адриен Фурмо — лучший после второго дня Ралли Италии WRC, лидер сезона Эванс — шестой

В пятницу, 2 октября, в административном районе Альгеро завершился второй день 13-го этапа Ралли Италии WRC. Лидером по итогам дня является французский гонщик Адриен Фурмо из команды Hyundai Shell Mobis WRT.
WRC. 13-й этап. Ралли Италии. Результаты второго дня (топ-10):
1. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 59:03.7.
2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +8.2.
3. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +17.6.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +19.9.
5. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +28.9.
6. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +37.3.
7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +51.4.
8. Теэму Сунинен (Toyota GR Yaris Rally2) +2:22.5.
9. Эмиль Линдхольм (Skoda Fabia RS Rally2) +2:32.4.
10. Пабло Сарразин (Sarrazin Motorsport — Iron Lyn) +2:36.9.
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