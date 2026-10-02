Колапинто прокомментировал негативную реакции аргентинских фанатов на критику Норриса

Пилот «Альпин» Франко Колапинто признал, что аргентинские фанаты Формулы-1 ведут себя неуважительно, оскорбляя других гонщиков, однако отметил, что надеется на их совершенствование, после того, как те начали травлю в социальных сетях чемпиона Ф-1 в составе «Макларена» британца Ландо Норриса из-за его критики после инцидента на Гран-при Азербайджана.

«Моё послание всегда одно: они [аргентинские фанаты, которые пишут оскорбления в соцсетях] иногда не осознают, что можно сделать, печатая сообщения на клавиатуре. Мы люди, и нам нелегко, когда сталкиваемся с таким. Думаю, это всегда списывают на аргентинцев, но мы упускаем, что это исходит не только от аргентинцев… Очень много исходит от них, я полностью согласен.

Это [негатив] идёт не только от них. Хоть они чрезвычайно страстные и очень сильно меня поддерживают. И это плохо. Они часто поступают плохо, однако такое поведение присуще и другим фанатским сообществам.

Не знаю, замечаем ли мы это, я получаю кучу подобного [негатива в социальных сетях], и никто об этом никогда не говорит. То есть это нормально, поскольку я не слишком много листаю соцсети. Я туда не захожу. Но знаю, что это влияет на многих людей, гонщиков и их семьи сильнее, чем на меня.

Надеюсь, они исправятся. Я давно прошу об этом. Нам, гонщикам, сложно это контролировать. Думаю, именно мы должны не делать этого больше. Но также действительно стремимся сами улучшить ситуацию. Что касается меня, я говорю об этом с прошлого года. Делаю всё возможное, однако это сложно», — приводит слова Колапинто портал Yahoo Sports.