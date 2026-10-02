15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Колапинто прокомментировал негативную реакции аргентинских фанатов на критику Норриса

Колапинто прокомментировал негативную реакции аргентинских фанатов на критику Норриса
Комментарии

Пилот «Альпин» Франко Колапинто признал, что аргентинские фанаты Формулы-1 ведут себя неуважительно, оскорбляя других гонщиков, однако отметил, что надеется на их совершенствование, после того, как те начали травлю в социальных сетях чемпиона Ф-1 в составе «Макларена» британца Ландо Норриса из-за его критики после инцидента на Гран-при Азербайджана.

«Моё послание всегда одно: они [аргентинские фанаты, которые пишут оскорбления в соцсетях] иногда не осознают, что можно сделать, печатая сообщения на клавиатуре. Мы люди, и нам нелегко, когда сталкиваемся с таким. Думаю, это всегда списывают на аргентинцев, но мы упускаем, что это исходит не только от аргентинцев… Очень много исходит от них, я полностью согласен.

Это [негатив] идёт не только от них. Хоть они чрезвычайно страстные и очень сильно меня поддерживают. И это плохо. Они часто поступают плохо, однако такое поведение присуще и другим фанатским сообществам.

Не знаю, замечаем ли мы это, я получаю кучу подобного [негатива в социальных сетях], и никто об этом никогда не говорит. То есть это нормально, поскольку я не слишком много листаю соцсети. Я туда не захожу. Но знаю, что это влияет на многих людей, гонщиков и их семьи сильнее, чем на меня.

Надеюсь, они исправятся. Я давно прошу об этом. Нам, гонщикам, сложно это контролировать. Думаю, именно мы должны не делать этого больше. Но также действительно стремимся сами улучшить ситуацию. Что касается меня, я говорю об этом с прошлого года. Делаю всё возможное, однако это сложно», — приводит слова Колапинто портал Yahoo Sports.

Материалы по теме
Оценки за Ф-1 в Баку: выбивший две машины Колапинто всё равно не в самом низу рейтинга
Оценки за Ф-1 в Баку: выбивший две машины Колапинто всё равно не в самом низу рейтинга
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android