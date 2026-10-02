Руководитель «Мерседеса» Вольф высказался о соперничестве Расселла и Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что пилоту Джорджу Расселлу было трудно смириться с выступлениями напарника по команде Андреа Кими Антонелли в начале сезона-2026.

«Он падает духом. Он очень эмоциональный человек, но по-другому, чем, например, итальянский гонщик. Все пилоты, которые у нас были, отличались друг от друга. Он падает духом, и с этим трудно справиться, особенно когда в команду приходит 19-летний парень и у него всё выглядит так легко. Кими — природный талант, способный захватить аудиторию. А для Джорджа это сезон, в котором нужно выдавать результат — ты кандидат на чемпионство.

Вдруг всё меняется. Твой напарник настолько конкурентоспособен, что ты это рационально понимаешь, но то, насколько он конкурентоспособен, стало сюрпризом. Думаю, Джордж сейчас в ситуации, когда у него 20-летний напарник, один из лучших новичков в истории. Джорджу нужно бороться с ним, чтобы победить. Я думаю, он уже смирился с этой реальностью: «Это будет очень тяжело, потому что он так хорош». Это мы, кажется, выяснили вместе», — приводит слова Вольфа Sky Sports.