Хэмилтон: многие не могут сравниться с Алонсо по таланту, но он не может его показать

Семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался насчёт того, что 45-летний двукратный чемпион Ф-1 испанец Фернандо Алонсо продлил соглашение с британской командой «Астон Мартин».

«Честно говоря, есть много гонщиков, которые не могут сравниться с ним по таланту, но сейчас он не в том положении, чтобы это демонстрировать», — сказал Хэмилтон во время общения с прессой.

Контракт Алонсо с британским коллективом рассчитан до конца сезона-2027. По неофициальной информации, в 2027 году зарплата Фернандо составит € 38 млн.

Ранее Фернандо Алонсо назвал момент, склонивший его к решению остаться в Формуле-1.