15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лэнс Стролл заявил, что ожидает серьёзного прогресса от «Астон Мартин» в 2027 году

Лэнс Стролл заявил, что ожидает серьёзного прогресса от «Астон Мартин» в 2027 году
Комментарии

27-летний гонщик британского коллектива «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл заявил, что ожидает серьёзного прогресса от своего коллектива в сезоне-2027.

«Я думаю, что машина значительно улучшится. Мы уже сделали шаг вперёд в Венгрии, движемся в правильном направлении», — сказал Стролл во время пресс-конференции.

В данный момент Лэнс занимает 21-е место в личном зачёте Формулы-1, не набрав ни одного очка после 15 этапов чемпионата. А в Кубке конструкторов «Астон Мартин» располагается на 10-м месте, заработав три очка в сезоне-2026.

Ранее Лэнс Стролл прокомментировал продление контракта с «Астон Мартин».

Материалы по теме
«Можем стать командой-победителем». Лэнс Стролл — о продлении контракта с «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android