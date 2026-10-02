Лэнс Стролл заявил, что ожидает серьёзного прогресса от «Астон Мартин» в 2027 году

27-летний гонщик британского коллектива «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл заявил, что ожидает серьёзного прогресса от своего коллектива в сезоне-2027.

«Я думаю, что машина значительно улучшится. Мы уже сделали шаг вперёд в Венгрии, движемся в правильном направлении», — сказал Стролл во время пресс-конференции.

В данный момент Лэнс занимает 21-е место в личном зачёте Формулы-1, не набрав ни одного очка после 15 этапов чемпионата. А в Кубке конструкторов «Астон Мартин» располагается на 10-м месте, заработав три очка в сезоне-2026.

Ранее Лэнс Стролл прокомментировал продление контракта с «Астон Мартин».