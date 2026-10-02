Макс Ферстаппен оценил шансы Джорджа Расселла стать чемпионом Ф-1 в сезоне-2026

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен оценил шансы пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла стать чемпионом Ф-1 в сезоне-2026.

«Временами [в сезоне-2026] казалось, что Расселл сдавался, — не хочу говорить так, — но, возможно, были какие-то сомнения в собственных перспективах. Наверное, это чуть сбивало с толку, и такой риск всегда присутствует, когда появляются новые правила.

Иногда нужно просто смириться с тем, что ты сидишь рядом с невероятно талантливым соперником, верно? Тогда необходимо быть психологически устойчивым, и всё зависит от того, что происходит у тебя в голове и как ты себя мотивируешь. Расселл отлично выступил в Баку, но разрыв всё равно большой. Не исключено, что Джордж возьмёт титул, однако ему нужно сильно изменить ситуацию, а когда ты конкурируешь со своим напарником, то это сложнее, поскольку у вас одна и та же машина», — приводит слова Ферстаппена портал ESPN.