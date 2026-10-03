«Будто «Пирелли» асфальт укладывала». Серхио Перес пожаловался на трассу «Сепанг»

Вице-чемпион Формулы-1 в сезоне-2023 в составе «Ред Булл», а ныне пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес пожаловался на состояние трассы «Сепанг» после тренировок в рамках Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Деградация покрытия трассы — такое ощущение, будто «Пирелли» укладывала асфальт на «Сепанге». Это невероятно. Трасса, очевидно, в довольно плохом состоянии, поскольку было не так много заездов», — приводит слова Переса портал Racer.

Серхио занимает 23-е место в личном зачёте Формулы-1, не набрав ни одного очка после 15 этапов чемпионата. Для мексиканского пилота сезон-2026 — дебютный в составе «Кадиллака».