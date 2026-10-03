15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Будто «Пирелли» асфальт укладывала». Серхио Перес пожаловался на трассу «Сепанг»

«Будто «Пирелли» асфальт укладывала». Серхио Перес пожаловался на трассу «Сепанг»
Комментарии

Вице-чемпион Формулы-1 в сезоне-2023 в составе «Ред Булл», а ныне пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес пожаловался на состояние трассы «Сепанг» после тренировок в рамках Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Деградация покрытия трассы — такое ощущение, будто «Пирелли» укладывала асфальт на «Сепанге». Это невероятно. Трасса, очевидно, в довольно плохом состоянии, поскольку было не так много заездов», — приводит слова Переса портал Racer.

Серхио занимает 23-е место в личном зачёте Формулы-1, не набрав ни одного очка после 15 этапов чемпионата. Для мексиканского пилота сезон-2026 — дебютный в составе «Кадиллака».

Материалы по теме
Леклер лучший во второй тренировке Гран-при Бахрейна. Ферстаппен — 4-й, Антонелли — 8-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android