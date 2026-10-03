Алонсо предупредил о возможных проблемах с шинами из-за высокой температуры на ГП Бахрейна

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предупредил о серьёзных проблемах с шинами на Гран-при Бахрейна, который проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии. По словам испанца, высокая температура и покрытие трассы создают экстремальные условия для резины.

«Очень сильная деградация, экстремальные температуры и довольно уродливые следы на шинах. Если есть какой-то вариант, который заботится о шинах немного лучше, чем другие конфигурации, это путь, которому нужно следовать», — приводит слова Алонсо SoyMotor в социальной сети Х.

Напомним, после 15 этапов сезона-2026 британская команда занимает предпоследнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав за прошедшие Гран-при три очка. Все очки команде принёс двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.