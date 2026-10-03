15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Чемпионат» вручил два спецприза на церемонии награждения Российской Дрифт Серии

«Чемпионат» вручил два спецприза на церемонии награждения Российской Дрифт Серии
Комментарии

На торжественной церемонии награждения по итогам сезона-2026 RDS GP и RDS Open «Чемпионат» вручил свои спецпризы представителям обеих серий.

В RDS GP после каждого этапа читатели «Чемпионата» определяли самый яркий момент, а потом из этих шести моментов читатели выбрали самый яркий момент сезона. Им стало сражение Аркадия Цареградцева и Романа Тиводара в топ-8 на первом этапе сезона. «Чемпионат» вручил Цареградцеву и Тиводару спецпризы за совместное создание самого яркого момента.

Фото: Пресс-служба RDS GP

Фото: Пресс-служба RDS GP

Также «Чемпионат» вручил спецприз «Открытие сезона» 16-летнему гонщику RDS Open Антону Строганову. Редакцию впечатлила победа Строганова на финальном этапе сезона-2026. Несмотря на юный возраст, Строганов на протяжении всего этапа на ADM Raceway навязывал борьбу соперникам с самым разным опытом.

Итоги голосования читателей:
Определите лучший момент сезона RDS GP!
Рейтинг
Определите лучший момент сезона RDS GP!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android