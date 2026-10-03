«Чемпионат» вручил два спецприза на церемонии награждения Российской Дрифт Серии

На торжественной церемонии награждения по итогам сезона-2026 RDS GP и RDS Open «Чемпионат» вручил свои спецпризы представителям обеих серий.

В RDS GP после каждого этапа читатели «Чемпионата» определяли самый яркий момент, а потом из этих шести моментов читатели выбрали самый яркий момент сезона. Им стало сражение Аркадия Цареградцева и Романа Тиводара в топ-8 на первом этапе сезона. «Чемпионат» вручил Цареградцеву и Тиводару спецпризы за совместное создание самого яркого момента.

Фото: Пресс-служба RDS GP

Фото: Пресс-служба RDS GP

Также «Чемпионат» вручил спецприз «Открытие сезона» 16-летнему гонщику RDS Open Антону Строганову. Редакцию впечатлила победа Строганова на финальном этапе сезона-2026. Несмотря на юный возраст, Строганов на протяжении всего этапа на ADM Raceway навязывал борьбу соперникам с самым разным опытом.