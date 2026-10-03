Мартин взял поул в квалификации ГП Японии, Марк Маркес — второй, Бедзекки — четвёртый
В субботу, 3 октября, на автодроме «Мотэги» в Японии состоялась квалификация 17-го этапа MotoGP сезона-2026 — Гран-при Японии. Поул завоевал испанский гонщик «Априльи» Хорхе Мартин, показавший лучшее время сессии. Вторым стал его соотечественник Марк Маркес из «Дукати», третьим — Педро Акоста на «КТМ».
MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация:
- Хорхе Мартин («Априлья») — 1:42.371;
- Марк Маркес («Дукати») +0.110;
- Педро Акоста («КТМ») +0.122;
- Марко Бедзекки («Априлья») +0.159;
- Алекс Маркес («Дукати») +0.175;
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.257;
- Энеа Бастианини («КТМ») +0.298;
- Рауль Фернандес («Априлья») +0.370;
- Диогу Морейра («Хонда») +0.545;
- Жоанн Зарко («Хонда») +0.547.
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