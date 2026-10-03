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Мартин взял поул в квалификации ГП Японии, Марк Маркес — второй, Бедзекки — четвёртый

Мартин взял поул в квалификации ГП Японии, Марк Маркес — второй, Бедзекки — четвёртый
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В субботу, 3 октября, на автодроме «Мотэги» в Японии состоялась квалификация 17-го этапа MotoGP сезона-2026 — Гран-при Японии. Поул завоевал испанский гонщик «Априльи» Хорхе Мартин, показавший лучшее время сессии. Вторым стал его соотечественник Марк Маркес из «Дукати», третьим — Педро Акоста на «КТМ».

MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация:

  1. Хорхе Мартин («Априлья») — 1:42.371;
  2. Марк Маркес («Дукати») +0.110;
  3. Педро Акоста («КТМ») +0.122;
  4. Марко Бедзекки («Априлья») +0.159;
  5. Алекс Маркес («Дукати») +0.175;
  6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.257;
  7. Энеа Бастианини («КТМ») +0.298;
  8. Рауль Фернандес («Априлья») +0.370;
  9. Диогу Морейра («Хонда») +0.545;
  10. Жоанн Зарко («Хонда») +0.547.
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