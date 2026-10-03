Мартин взял поул в квалификации ГП Японии, Марк Маркес — второй, Бедзекки — четвёртый

В субботу, 3 октября, на автодроме «Мотэги» в Японии состоялась квалификация 17-го этапа MotoGP сезона-2026 — Гран-при Японии. Поул завоевал испанский гонщик «Априльи» Хорхе Мартин, показавший лучшее время сессии. Вторым стал его соотечественник Марк Маркес из «Дукати», третьим — Педро Акоста на «КТМ».

MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация: