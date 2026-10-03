Антонелли стал лучшим в третьей тренировке в Малайзии. Расселл — 4-й, Хэмилтон — 6-й

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в третьей тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии — 1:36.302. Он опередил своего напарника Джорджа Расселла на 0.610 секунды.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял второе место. Он отстал от Антонелли на 0.278 секунды. Третьим стал напарник нидерландца Исак Хаджар (+0.558).

Сессию прерывал красный флаг из-за обломков от болида Оливера Бермана из «Хааса», но обошлось без инцидентов.

Формула-1. Результаты третьей свободной практики Гран-при Бахрейна в Малайзии:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:36.302.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.278.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.558.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.610.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.714.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.739.

7. Ландо Норрис («Макларен») +0.859.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.064.

9. Франко Колапинто («Альпин») +1.618.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.782.

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.902.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.921.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.939.

14. Эстебан Окон («Хаас») +1.950.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.964.

16. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.054.

17. Оливер Берман («Хаас») +2.390.

18. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +2.414.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.509.

20. Алекс Албон («Уильямс») +2.747.

21. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.629.

22. Серхио Перес («Кадиллак») +3.921.