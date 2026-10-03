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Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026. Результаты третьей свободной практики 3 октября 2026

Антонелли стал лучшим в третьей тренировке в Малайзии. Расселл — 4-й, Хэмилтон — 6-й
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в третьей тренировке Гран-при Бахрейна в Малайзии — 1:36.302. Он опередил своего напарника Джорджа Расселла на 0.610 секунды.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 3
03 октября 2026, суббота. 07:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:36.302
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.278
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.558

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял второе место. Он отстал от Антонелли на 0.278 секунды. Третьим стал напарник нидерландца Исак Хаджар (+0.558).

Сессию прерывал красный флаг из-за обломков от болида Оливера Бермана из «Хааса», но обошлось без инцидентов.

Формула-1. Результаты третьей свободной практики Гран-при Бахрейна в Малайзии:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:36.302.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.278.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.558.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.610.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.714.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.739.
7. Ландо Норрис («Макларен») +0.859.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.064.
9. Франко Колапинто («Альпин») +1.618.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.782.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.902.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.921.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.939.
14. Эстебан Окон («Хаас») +1.950.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.964.
16. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.054.
17. Оливер Берман («Хаас») +2.390.
18. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +2.414.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.509.
20. Алекс Албон («Уильямс») +2.747.
21. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.629.
22. Серхио Перес («Кадиллак») +3.921.

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