Доменикали: мы подтвердили календарь Ф-1. Гран-при в Катаре и Абу-Даби состоятся

Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что заключительные Гран-при сезона-2026 в Катаре и Абу-Даби пройдут по расписанию, несмотря на продолжающийся конфликт между США, Израилем и Ираном.

«Мы подтвердили календарь, поэтому последние два Гран-при — в Катаре и Абу-Даби — состоятся. Именно такого решения мы придерживаемся, исходя из имеющейся у нас информации и полученных гарантий, которые совершенно необходимы», — заявил Стефано Доменикали в интервью Sky Italia.

Однако, как сообщает издание FormulaPassion, Имола остаётся запасным вариантом и продолжает подготовку на случай отмены этапов на Ближнем Востоке. На автодроме «Энцо и Дино Феррари» идёт установка трибун и организация мероприятия, несмотря на отсутствие гарантий.